Ханты-Мансийск, 4 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Замгубернатора Югры Евгений Адамов освобождён от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

admhmao.ru Евгений Адамов

Евгений Адамов в правительстве ХМАО курировал сферы строительства, дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального комплекса, гражданской защиты населения. Он заступил на должность в сентябре 2021 года. До этого он был заместителем руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Теперь исполнение его обязанностей возложено на заместителя губернатора автономного округа Азата Ислаева.