Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Из Санкт-Петербурга отправят железнодорожный вагон с гуманитарной помощь жителям Донбасса, который станет частью целого поезда помощи для жителей ДНР и ЛНР. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

В состав груза вошли товары первой необходимости. Поддержку сбора обеспечили комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Общероссийский народный фронт, а также участие в сборе приняли волонтёры Всероссийского студенческого центра спасателей при университете МЧС и другие неравнодушные люди.

«Петербуржцев всегда отличало милосердие и готовность прийти на помощь. Они продолжают сбор продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донбасса. Город присоединился к общероссийской акции. Благодарю всех, кто внес в нее свой вклад. Этот гуманитарный груз очень нужен жителям Донбасса», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В общей сложности в городе собрали 50 тонн гуманитарного груза. Туда вошли детское питание, продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, вода и одежда.

Вагон отправится от товарной станции Санкт-Петербург — Финляндский 5 мая в 10:00. Он прибудет в Москву, где его включат в состав поезда вместе с вагонами из других регионов России.