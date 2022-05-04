София, 4 мая 2022, 17:00 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии одобрили план предоставления Украине военно-технической, гуманитарной и финансовой помощи. Об этом 4 мая сообщает БТВ.

Парламент Болгарии
Парламент Болгарии
Nenko Lazarov

Согласно официальной информации, за принятие нового документа, предложенного правящей партией «Продолжаем перемены», проголосовало подавляющее большинство болгарских народных избранников, включая представителей социалистической БСП.

Документ, в частности, предусматривает поддержку Софией евроинтеграции Украины, оказание помощи украинским беженцам, предоставление возможности эксперта украинского зерна через порт Варну, а также поставки на украинскую территорию медикаменты, одежду и продуктов питания.

Помимо прочего, София обязуется ремонтировать украинскую военную технику на своих оборонных предприятиях и проводить тренировки отдельных подразделений ВСУ на болгарских полигонах. При этом одобренное Народным собранием решение не предполагает выделение Киеву летального оружия и боеприпасов.

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