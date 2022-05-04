София, , 17:00 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии одобрили план предоставления Украине военно-технической, гуманитарной и финансовой помощи. Об этом 4 мая сообщает БТВ.

Парламент Болгарии Nenko Lazarov

Согласно официальной информации, за принятие нового документа, предложенного правящей партией «Продолжаем перемены», проголосовало подавляющее большинство болгарских народных избранников, включая представителей социалистической БСП.

Документ, в частности, предусматривает поддержку Софией евроинтеграции Украины, оказание помощи украинским беженцам, предоставление возможности эксперта украинского зерна через порт Варну, а также поставки на украинскую территорию медикаменты, одежду и продуктов питания.

Помимо прочего, София обязуется ремонтировать украинскую военную технику на своих оборонных предприятиях и проводить тренировки отдельных подразделений ВСУ на болгарских полигонах. При этом одобренное Народным собранием решение не предполагает выделение Киеву летального оружия и боеприпасов.

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