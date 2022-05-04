Вологда, 4 мая 2022, 16:53 — REGNUM Вологодские сельхозпредприятия получат на проведение посевной кампании 1,7 млрд рублей, это на 73% больше, чем в предыдущем году, сообщает региональное правительство.
Средства будут направлены на проведение агротехнологических работ, производство молока и мяса, поддержку производства технических культур, семеноводства, племенного животноводства и другие цели.
Как сообщало ИА REGNUM, вологодские хозяйства всех категорий области запланировали провести весенний сев на площади 137 тыс. га, из них 98 тыс. га будут составлять яровые зерновые культуры.