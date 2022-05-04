Вологда, 4 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Вологодские сельхозпредприятия получат на проведение посевной кампании 1,7 млрд рублей, это на 73% больше, чем в предыдущем году, сообщает региональное правительство.

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Средства будут направлены на проведение агротехнологических работ, производство молока и мяса, поддержку производства технических культур, семеноводства, племенного животноводства и другие цели.

«Проведение посевной кампании в хозяйствах области требует больших финансовых затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, запасных частей и прочих материалов, без которых невозможно провести полевые работы, — рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов. — Благодаря данной поддержке обеспеченность хозяйств области семенами составляет более 100%. Закуплено почти 30 тыс. тонн минеральных удобрений. Также по мере потребности закупаются ГСМ и запасные части».

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские хозяйства всех категорий области запланировали провести весенний сев на площади 137 тыс. га, из них 98 тыс. га будут составлять яровые зерновые культуры.