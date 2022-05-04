Москва, , 16:52 — REGNUM Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в апреле 2022 года составила $70,52 за баррель. Об этом сообщает 4 мая пресс-служба Минфина России.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В апреле 2021 года средняя цена на нефть Urals составляла в среднем $62,50 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,1 раза.

За январь–апрель текущего года средняя цена на Urals сложилась в размере $84,68 за баррель против $60,47 за баррель за аналогичный период прошлого года.