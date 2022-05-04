Подгорица, 4 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Общий государственный долг Черногории без учета депозитов на конец 2021 года составил 4 090,02 млн евро, или 83,27 процента ВВП, говорится в докладе Европейской комиссии по Черногории, подготовленном правительством Черногории.

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«Общий государственный долг с депозитами на 31 декабря 2021 года составляет 3 625,19 млн евро, или 73,81 процента ВВП. Внешний долг составил 3 688,48 миллиона евро, или 75,10 процента ВВП, а внутренний долг — 401,54 миллиона евро, или 8,18 процента ВВП», — говорится в документе.

По сравнению с концом 2020 года, как указано, произошло сокращение государственного долга на общую сумму 240,81 млн евро, что является результатом сокращения внешнего долга на 146,79 млн евро, а также сокращения внутренний долг на 94,02 млн евро.