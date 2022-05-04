Прага, 4 мая, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Более четверти жителей Чехии не верят, что премьер-министр Чехии Петр Фиала посещал президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, и считают сообщение об этом событии пропагандой. Это следует из результатов социологического опроса, проведённого в апреле агентством «Фокус».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Пророссийски настроенными» социологи назвали 31% опрошенных, которые выразили неудовлетворённость информацией о событиях на Украине в СМИ, и считают такие сообщения «пропагандой». 44% опрошенных полностью удовлетворены освещением данных событий в прессе.

10% респондентов считают, что в результате боевых действий победу одержит Россия, другие 10% считают, что победит Украина. По мнению остальных, победителя не будет, либо война продолжится на территории других стран. 40% считают, что Россия нападёт на какие-то другие страны. «28% респондентов ожидают нападения России на Чехию, а 26% ожидают начала Третьей мировой войны», — цитирует сообщение агентства издание ceskenoviny. cz.

88% опрошенных поддерживают оказание Украине гуманитарной помощи, 84% участвуют в такой помощи. Но при этом 60% считают поддержку беженцев слишком щедрой и полагают, что чехи за это заплатят.

10% опрошенных одобрили действия России на Украине. По мнению 74% респондентов, главным виновником войны является Россия, а 19% полагают, что в развязывании войны виноваты США. «Эта часть респондентов воспринимает Украину как инструмент политики США и де-факто принимает доминирующий российский нарратив, который маскирует собственную агрессию в Украине», — комментирует агентство «Фокус».

Опрос проводился с 26 марта по 11 апреля, было опрошено 1023 человека старше 18 лет.