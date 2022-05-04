Анкара, , 16:45 — REGNUM Балкон, наполненный зрителями, обрушился во время фестиваля в турецкой Анталье, сообщает 4 мая портал Haberturk.

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Все кто был на балконе и под ним «столкнулись со смертью лицом к лицу», сообщает Haberturk.

«Балкон, с которого люди смотрели фестиваль в районе Эльмалы в Анталье, не выдержал нагрузки и рухнул. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал», — утверждает издание.

Информация уточняется.

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