Анкара, 4 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Балкон, наполненный зрителями, обрушился во время фестиваля в турецкой Анталье, сообщает 4 мая портал Haberturk.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Все кто был на балконе и под ним «столкнулись со смертью лицом к лицу», сообщает Haberturk.

«Балкон, с которого люди смотрели фестиваль в районе Эльмалы в Анталье, не выдержал нагрузки и рухнул. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал», — утверждает издание.

Информация уточняется.