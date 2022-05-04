Лос-Анджелес, США, , 16:45 — REGNUM Актриса Лили Рейнхарт, сыгравшая в сериала «Ривердейл», высказалась относительно диет звёзд, которые стремятся похудеть к важному мероприятию, чтобы надеть платье меньшего размера. Об этом 4 мая пишет E! News.

Актриса Лили Рейнхарт в роли Бетти Купер Цитата из т/с «Ривердейл». реж. Ли Толанд Кригер, Ли Роуз. 2017. США

«Пройтись по красной ковровой дорожке и дать интервью, в котором вы говорите, как вы голодны, потому что вы не ели углеводы в течение последнего месяца… И все это для того, чтобы влезть в чёртово платье? Так неправильно», — считает Рейнхарт. Как отмечает СМИ, в своём заявлении актриса имеет в виду недавнее появление модели Ким Кардашьян на благотворительном вечере Met Gala.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Кардашьян появилась на Met Gala в платье певицы Мэрилин Монро, которое та надевала в первый и последний раз в 1962 году на юбилей президента США Джона Кеннеди. Ради того, чтобы наряд был Кардашьян впору, она похудела на семь килограммов за 21 день.

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