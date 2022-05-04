Дзержинск, Нижегородская область, 4 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по химическим веществам не зафиксировано на территории Дзержинска, где ликвидируют пожар в промзоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города на своей странице в социальной сети.

пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Скриншот видеозаписа пожара в Дзержинске

Уточняется, что отбор проб проводился в городе и непосредственно в восточной промзоне. Исследования выполнены комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В частности, проверялось наличие в воздухе таких веществ как диоксид серы, фенол, аммиак, оксид углерода, ксилолы, этилбензол, формальдегид.

В мэрии в очередной раз подчеркнули, что угрозы для населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в восточной промзоне города Дзержинска произошел сильный пожар. Пожар, сообщение о котором поступило спасателям в 11:00 мск, был локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров в 12:55 мск. В мэрии уточняли, что по предварительным данным, возгорание цистерн произошло на территории ООО «ЛД-Трейд», компания занимается поставкой растворителей собственного производства. По состоянию на 14:55 мск было ликвидировано открытое горение.