Абаза, Хакасия, 4 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Походный атаман регионального отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья в Республике Хакасия сотник Илья Соломачев принял неравный бой с украинскими нацистами. Об этом ИА REGNUM сообщили в общественной организации.

skwrz.ru Походный атаман регионального отделения СКВРиЗ в Хакасии сотник Илья Соломачев

Казак погиб 25 апреля, выполняя боевую задачу в составе штурмового подразделения казачьего отряда «Дон» на Изюмском направлении Харьковской области. При боевом столкновении Илья Соломачев обнаружил наблюдательный пункт ВСУ, который по его указанию был ликвидирован огнем зенитной установки. Но в ответ полетели мины, одна из которой стала роковой.

Действия казака лишили врага командно-наблюдательного пункта, в связи с чем противник был дезорганизован и отброшен от окрестного села. Вражеского минометчика взяли в плен.

Илья Соломачев — уроженец города Абаза. Он представлен к ордену Мужества посмертно.