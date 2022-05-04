Фрайбург, Германия, 4 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. 4 мая немецкий футбольный клуб «Фрайбург» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним центральным защитником менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии по футболу Матиасом Гинтером.

Blue-Letter Стадион «Боруссия Парк»

Матиас Гинтер присоединится к «Фрайбургу» в летнее трансферное окно после завершения текущего сезона на правах свободного агента. Информация о сроке контракта футболиста не уточняется.

В текущем сезоне Матиас Гинтер принял участие в 27-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

За «Фрайбург» Гинтер выступает с 4 июля 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 17 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.