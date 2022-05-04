Москва, 4 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Временный порядок исполнения финансовых обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран введён в России, сообщается 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Опубликован текст указа «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми кредиторами».

Yarregion.ru Владимир Путин

Соответствующим указом, подписанным 4 мая президентом России Владимиром Путиным, устанавливается «временный порядок исполнения обязательств по выплате прибыли обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, являющихся резидентами», участникам таких организаций, являющихся иностранными лицами.

Согласно вводимым новшествам, при распределении прибыли её выплата иностранным кредиторам может осуществляться в рублях. Согласно установленному временному порядку, она будет осуществляться в соответствии с пунктами 2-9 указа президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».