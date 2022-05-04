Казань, , 16:37 — REGNUM В 14 муниципальных районах Татарии в 2022 году планируется модернизировать 15 почтовых отделений. Об этом заяаил директор управления ФПС «Татарстан почтасы» Ильнур Махмутов.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

В почтовых отделениях не только капитально отремонтируют здания, но и заменят мебель, техническое оборудование. В отделениях можно будет приобрести лекарства, либо в расположенном на территории почты аптечном пункте, а также через интернет-заказ. Во многих обновленных учреждениях станут доступны государственные, муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.

На реализацию программы в РФ в 2022 году выделено 5 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в России до 2025 года будет обновлено 25 тыс. почтовых отделений.

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