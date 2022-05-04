Брянск, 4 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Новую партию гуманитарной помощи формируют в Брянске, сообщил 4 мая губернатор Александр Богомаз.

Телеграм-канал Александра Богомаза Погрузка гуманитарного груза

Регион присоединился к благотворительной акции «Поезд помощи Донбассу». Волонтёры загружают в вагон 60 тонн помощи — продукты питания, крупы, макароны, муку и консервы.

«Каждый день и простые люди, и общественные организации, бизнесмены, руководители предприятий звонят волонтёрам, спрашивают, чем помочь, и помогают! Мы вместе, а значит мы справимся!», — написал глава региона в социальных сетях.

Всего Брянская область отправила в Донбасс уже 438 тонн гуманитарной помощи.