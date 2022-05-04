Брянская область отправляет в Донбасс ещё 60 тонн гуманитарной помощи
Брянск, 4 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Новую партию гуманитарной помощи формируют в Брянске, сообщил 4 мая губернатор Александр Богомаз.
Телеграм-канал Александра Богомаза
Погрузка гуманитарного груза
Регион присоединился к благотворительной акции «Поезд помощи Донбассу». Волонтёры загружают в вагон 60 тонн помощи — продукты питания, крупы, макароны, муку и консервы.
«Каждый день и простые люди, и общественные организации, бизнесмены, руководители предприятий звонят волонтёрам, спрашивают, чем помочь, и помогают! Мы вместе, а значит мы справимся!», — написал глава региона в социальных сетях.
Всего Брянская область отправила в Донбасс уже 438 тонн гуманитарной помощи.