Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В Санкт-Петербург завершился приём заявок на участие в отборе в молодёжный парламент. Первыми итогами поделились в пресс-службе Законодательного собрания города, при котором и будет создан новый общественный орган. Конкурс составил 17 человек на место.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

За месяц свои заявки направил 551 человек. Большую их часть прислали студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Помимо 309 заявлений от студентов, 176 заявок было подано от петербургских школьников. Средний возраст проявивших желание участвовать в конкурсе составил 21,4 года.

«Среди кандидатов — студенты, школьники, работающие молодые люди. Это значит, что новый совещательный орган получится по-настоящему представительным и готовым к обсуждению самого широкого круга вопросов», — заявил спикер парламента Александр Бельский.

Из 551 заявки конкурсной комиссии нужно будет отобрать 150 человек, которые пройдут дальше. В дальнейшем их ждут деловые игры и онлайн-голосование, которое и определит состав членов молодежного парламента.

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