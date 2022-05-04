Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург завершился приём заявок на участие в отборе в молодёжный парламент. Первыми итогами поделились в пресс-службе Законодательного собрания города, при котором и будет создан новый общественный орган. Конкурс составил 17 человек на место.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

За месяц свои заявки направил 551 человек. Большую их часть прислали студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Помимо 309 заявлений от студентов, 176 заявок было подано от петербургских школьников. Средний возраст проявивших желание участвовать в конкурсе составил 21,4 года.

«Среди кандидатов — студенты, школьники, работающие молодые люди. Это значит, что новый совещательный орган получится по-настоящему представительным и готовым к обсуждению самого широкого круга вопросов», — заявил спикер парламента Александр Бельский.

Из 551 заявки конкурсной комиссии нужно будет отобрать 150 человек, которые пройдут дальше. В дальнейшем их ждут деловые игры и онлайн-голосование, которое и определит состав членов молодежного парламента.