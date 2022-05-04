Турин, Италия, , 16:35 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала в летнее трансферное окно станет футболистом миланского «Интера».

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» близки к подписанию четырехлетнего контракта, рассчитанного до конца сезона 2025/26. По информации источника, Дибала будет получать в «Интере» 6 миллионов евро в год без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала отказался продлевать контракт с «Ювентусом». Футболист покинет итальянский клуб после завершения сезона.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету аргентинца 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти встречах.