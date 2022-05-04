Челябинск, 4 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя отделения одной экстремистской организации. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

45-летнему гражданину вменяют организацию деятельности экстремистской организации. Он являлся старейшиной и занимался её деятельностью в сентябре 2017-го — ноябре 2020 года.

Преступные действия были выявлены сотрудниками ФСБ России. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.