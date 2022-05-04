Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Продюсер «Чёрного Адама» Хирам Гарсия объяснил, почему премьеру картины пришлось перенести. Об этом 4 мая пишет портал Plugged In.

Дуэйн «Скала» Джонсон Eva Rinaldi

«Я думаю, что сейчас мы находимся в мире, где произошло огромное и понятное обморожение, когда разразилась пандемия, и многие проекты были приостановлены. Теперь, когда индустрия действительно взорвалась, VFX-команды перегружены. Очевидно, что всем этим фильмам о супергероях просто требуется так много графики, и мы просто находимся в ситуации, когда большинство VFX-отделов просто завалены работой», — заявил Гарсия. К слову, теперь релиз ленты намечен на 21 октября 2022 года вместо 29 июля 2022 года.

Напомним, что предстоящий фильм «Чёрный Адам» расскажет о приключениях одноимённого суперзлодея. Главную роль в картине исполнил Дуэйн Джонсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. может снять спин-офф «Отряда самоубийц» об Аманде Уоллер