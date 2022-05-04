Саранск, , 16:29 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 150 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 65 335 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 67 271 случай заражения коронавирусом, из них 39 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1378 человек, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось. Накануне скончался один человек.

В ковид-центры республики за последние сутки были госпитализированы 16 пациентов, накануне в больницы попали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после COVID-19 в республике выписались 140 человек. Было выявлено 40 случаев заражения коронавирусом.