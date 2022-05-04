Ярославль, 4 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославле восстановили памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

city-yaroslavl.ru Работы на монументе

Работы по восстановлению выполнены в поселке Силикатного завода Красноперекопского района Ярославля, ремонтом занимались специалисты МБУ «Горзеленхозстрой». Всего на балансе муниципального учреждения находится 18 мемориальных объектов.

«На объектах проводим работы по снятию старой штукатурки, которая начала лопаться и осыпаться, также идёт покраска памятников и замена плиточного покрытия, где это необходимо. Сейчас на 16 мемориальных объектах работы завершены», — пояснил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов.

Еще на двух монументах ремонтно-восстановительные работы завершат 5 мая.