Верхняя Пышма, Свердловская область, , 16:25 — REGNUM Пожар в коллективном саду в посёлке Исеть под Екатеринбургом локализовали на площади 1500 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

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Всего огонь повредил 12 строений. Угроза дальнейшего распространения снята. Пожарные принимают меры для скорейшей ликвидации открытого горения.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 4 мая в садоводческом товариществе «Уралочка».

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