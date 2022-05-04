Верхняя Пышма, Свердловская область, 4 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Пожар в коллективном саду в посёлке Исеть под Екатеринбургом локализовали на площади 1500 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

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Всего огонь повредил 12 строений. Угроза дальнейшего распространения снята. Пожарные принимают меры для скорейшей ликвидации открытого горения.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 4 мая в садоводческом товариществе «Уралочка».