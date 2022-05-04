Чухлома, Костромская область, 4 мая 2022, 18:03 — REGNUM Росрыболовство начало административное расследование по факту массовой гибели рыбы на Чухломском озере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил врио начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Малоземов.

Скриншот из видео
Скриншот из видео
ЧП «Кострома»

Замор рыбы на водоёме засняли местные жители. На кадрах видно, что береговая линия озера покрыта умершей рыбой — лещами, карасями и плотвой. Речь идёт о тысячах особей. По мнению надзорного органа, к гибели могла привести совокупность причин — изменение уровня воды в озере, перенасыщение водоёма рыбой и загрязнение местных рек.

«Выводов по результатам осмотра озера два. Первый — антропогенного воздействия тут не было, отраву в воду никто, судя по всему, не сбрасывал. Второй — к настолько массовому замору моги привести три причины. Это сброс воды с дамбы, загрязненность рек, которые запитывают озеро. Их около 20, и они заиливаются, пропускная способность воды ухудшается, для рыбы становится меньше кислорода. За организацию работ по этому направлению ответственен департамент природных ресурсов. Плюс озеро перенасыщено биоресурсами — сейчас в Чухломе не ведут промышленный лов рыбы, ей опять же не хватает кислорода, поэтому она погибает», — сказал Малоземов.

На рассмотрение дела, возбужденного по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» Кодекса об административных правонарушениях у специалистов уйдёт месяц. Напомним, подобные «заморные» явления регулярно наблюдаются на крупных водоёмах региона, в том числе Галичском озере. Проблему на этом объекте надеются решить за счёт программы «Сохранение уникальных водных объектов». Федерация пообещала области более 80 млн рублей, на которые реки-притоки озера очистят от растительности и донных осадков. Работы планируется начать в 2023 и завершить в 2024 году.

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