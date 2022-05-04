Чухлома, Костромская область, 4 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Росрыболовство начало административное расследование по факту массовой гибели рыбы на Чухломском озере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил врио начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Малоземов.

ЧП «Кострома» Скриншот из видео

Замор рыбы на водоёме засняли местные жители. На кадрах видно, что береговая линия озера покрыта умершей рыбой — лещами, карасями и плотвой. Речь идёт о тысячах особей. По мнению надзорного органа, к гибели могла привести совокупность причин — изменение уровня воды в озере, перенасыщение водоёма рыбой и загрязнение местных рек.

«Выводов по результатам осмотра озера два. Первый — антропогенного воздействия тут не было, отраву в воду никто, судя по всему, не сбрасывал. Второй — к настолько массовому замору моги привести три причины. Это сброс воды с дамбы, загрязненность рек, которые запитывают озеро. Их около 20, и они заиливаются, пропускная способность воды ухудшается, для рыбы становится меньше кислорода. За организацию работ по этому направлению ответственен департамент природных ресурсов. Плюс озеро перенасыщено биоресурсами — сейчас в Чухломе не ведут промышленный лов рыбы, ей опять же не хватает кислорода, поэтому она погибает», — сказал Малоземов.

На рассмотрение дела, возбужденного по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» Кодекса об административных правонарушениях у специалистов уйдёт месяц. Напомним, подобные «заморные» явления регулярно наблюдаются на крупных водоёмах региона, в том числе Галичском озере. Проблему на этом объекте надеются решить за счёт программы «Сохранение уникальных водных объектов». Федерация пообещала области более 80 млн рублей, на которые реки-притоки озера очистят от растительности и донных осадков. Работы планируется начать в 2023 и завершить в 2024 году.