Братислава, 4 мая 2022, 16:24 — REGNUM Введение запрета на приобретение странами Европейского союза российской нефти приемлемо для Словакии, но не сейчас. Необходим переходный период, заявил 4 мая в своём выступлении словацкий министр экономики Рихард Сулик.
Заявив, что Братислава поддерживает инициативу Европейской комиссии по запрету на покупку ЕС российской нефти и в целом — антироссийские санкции, Сулик добавил:
Таким образом, к эмбарго республика готова присоединиться после окончания этого переходного периода. Это условие Братислава выдвигает Брюсселю как обязательное.
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