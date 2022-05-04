Братислава, , 16:24 — REGNUM Введение запрета на приобретение странами Европейского союза российской нефти приемлемо для Словакии, но не сейчас. Необходим переходный период, заявил 4 мая в своём выступлении словацкий министр экономики Рихард Сулик.

Рихард Сулик Bratislavská župa

Заявив, что Братислава поддерживает инициативу Европейской комиссии по запрету на покупку ЕС российской нефти и в целом — антироссийские санкции, Сулик добавил:

«Мы обратились за предоставлением трёхлетнего переходного периода».

Таким образом, к эмбарго республика готова присоединиться после окончания этого переходного периода. Это условие Братислава выдвигает Брюсселю как обязательное.

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