Братислава, 4 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Введение запрета на приобретение странами Европейского союза российской нефти приемлемо для Словакии, но не сейчас. Необходим переходный период, заявил 4 мая в своём выступлении словацкий министр экономики Рихард Сулик.

Bratislavská župa Рихард Сулик

Заявив, что Братислава поддерживает инициативу Европейской комиссии по запрету на покупку ЕС российской нефти и в целом — антироссийские санкции, Сулик добавил:

«Мы обратились за предоставлением трёхлетнего переходного периода».

Таким образом, к эмбарго республика готова присоединиться после окончания этого переходного периода. Это условие Братислава выдвигает Брюсселю как обязательное.