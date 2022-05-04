Астрахань, , 16:19 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

29 апреля выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 195 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 438 человек выписаны после курса лечения, в том числе 83 — за последние сутки.

За весь период скончались 2994 человека. Подтвержден один новый летальный случай.