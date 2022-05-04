Париж, 4 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заверил, что Париж продолжит помогать Киеву в долгосрочной перспективе, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«100 миллионов евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также около пятидесяти автомобилей скорой помощи были предоставлены Украине», — уточнил Габриэль Атталь.

По его словам, Франция поддержит Украину «столько, сколько нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложила идею долгосрочного плана поддержки Украины, оцениваемого в несколько сотен миллиардов евро.

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