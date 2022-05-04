Йошкар-Ола, 4 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 мая лечение получают 64 пациента, из них у 20 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Министерство здравоохранения Свердловской области Медицинский работник в красной зоне

У 61 пациента диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 56 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из восьми пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключены двое человек. 16 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая выздоровели с начала пандемии 43 318 жителей республики, за последние сутки выписаны восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 511 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.