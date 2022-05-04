Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В преддверии старта нового туристического сезона в Кировском районе Ленинградской области, у мемориала «Прорыв», посвященного прорыву вражеской блокады Ленинграда в 1943 году, открылся причал для речных пассажирских перевозок. Об этом сообщил 4 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

t. me/drozdenko_au_lo Александр Дрозденко

По его словам, таким образом в регионе завершена программа строительства пассажирских причалов в памятных и исторических местах.

«Сегодня шестой причал открыли в Кировском районе у мемориала «Прорыв». Турфирмы, в том числе из Петербурга, подтверждают свою заинтересованность в новых остановках метеоров и теплоходов в Ленобласти», — написал в своем телеграмм-канале губернатор.

Глава Ленобласти напомнил, что в 2021 году гостей, прибывающих по воде, уже начали встречать причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Дубровке, Выборге, у крепости «Орешек» (Шлиссельбург) и на острове Коневец.

Как уточнили в областной администрации, новый причал на Неве в перспективе будет рассматриваться в качестве пункта захода линий регулярного сообщения «Санкт-Петербург — Крепость Орешек».