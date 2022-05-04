Йошкар-Ола, 4 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 4 мая выздоровели с начала пандемии 43 318 жителей республики, за последние сутки выписаны восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 511 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 27 апреля до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали двоих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 29 апреля лечение получали 56 пациентов, из них у 18 человек подтверждено заражение коронавирусом.