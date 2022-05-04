Саратов, 4 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 4 мая всего провели 3 935 690 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 657 693 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

За время пандемии в Саратовской области зарегистрировано 249 440 случаев заболевания коронавирусом, из них 98 — за сутки. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 10 414,5 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 4,05 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,04%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 9,65%.

Читайте также: В Саратовской области ОРВИ за неделю заболели более 10,2 тыс. человек