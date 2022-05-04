Москва, , 16:13 — REGNUM Музыкальная группа Reflex отсудила у Московской баскетбольной ассоциации (МБА) 1 млн рублей за песню Non Stop. Об этом 4 мая сообщил телеграм-канал Mash.

Группа Reflex Скриншот с YouTube

Причиной иска стало использование клубом кавера песни Non Stop в превью нового игрового сезона. Суд обязал МБА выплатить автору трека Вячеславу Тюрину компенсацию за обход авторских прав.

ИА REGNUM напоминает, что Вячеслав Тюрин подал иск в суд против МБА в январе 2022 года. Он требовал от МБА 1 млн 66 тыс. рублей.

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