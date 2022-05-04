Москва, , 16:10 — REGNUM Китай показал, что может разрушить американскую технологическую монополию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена о том, что Америке в условиях соперничества с Китаем надо стремиться к сохранению ее технологического преимущества.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мировая экономика устроена таким образом, что обеспечить производство всей номенклатуры продукции внутри одной страны невозможно, — сказал Сафонов. — А это означает, что и технологическое преимущество во всех секторах тоже обеспечить нельзя. Более того, в настоящее время мы видим формирование нового центра технологического лидерства в Юго-Восточной Азии, который основывается на огромном китайском рынке сбыта. Иными словами, Китай сегодня демонстрирует потенциальную возможность разрушить американскую монополию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байдена раскритиковали за ускорение темпов инфляции и рост уровня бедности в США.

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