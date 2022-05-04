Ижевск, , 16:10 — REGNUM К ордену Мужества посмертно представлен атаман станицы Староникольской представительства Союза казаков-воинов России и зарубежья в Удмуртии подъесаул Владимир Туранов. Об этом ИА REGNUM сообщили в общественной организации.

Атаман станицы Староникольской подъесаул Владимир Туранов skwrz.ru

Добровольческий казачий отряд «Дон» мужественно выполняет задачи в ходе специальной военной операции России на Украине, продолжая дело дедов в борьбе с нацизмом. Боец казачьего отряда принял неравный бой 28 апреля под городом Изюм.

ИА REGNUM сообщало, что добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила отправился в район проведения специальной военной операции в начале апреля. У казаков-добровольцев есть опыт ведения боевых действий в локальных конфликтах.