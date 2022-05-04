Москва, 4 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Жители РФ, перед которыми остро стоит жилищный вопрос, опасаясь роста цен и дальнейшей неопределенности, стремятся «запрыгнуть в последний вагон» и приобрести хоть какую-то квартиру, которую они могут себе позволить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ зафиксировали существенный скачок спроса на жилье низкого качества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«В марте 2022 года из-за экономической напряженности, стремительного роста процентных ставок, инфляционных и кризисных ожиданий резко активизировался спрос на недвижимость, — констатировала Степанова. — А уже в апреле на фоне относительной стабилизации ситуации на финансовом рынке, но при заградительном уровне процентных ставок по ипотеке, покупатели-инвесторы и покупатели жилья заняли выжидательную позицию. Это связано и с сокращением предложения на вторичном рынке, и с возросшими ценами в целом на рынке недвижимости, и с высокими процентными ставками, и с неопределенностью в экономике, ожиданиями ее сжатия».

При этом, как уточнила экономист, те, для кого жилищный вопрос встал особенно остро, опасаясь роста цен и усиления неопределенности, стремятся «запрыгнуть в последний вагон» и купить себе хоть какую-то квартиру, которую они пока еще могут финансово «потянуть». Такими вариантами оказываются дешевые неликвидные квартиры вторичного рынка, как правило, лоты низкого качества.

«Эта категория покупателей не смотрит ни на ликвидность недвижимости или преимущественные ее характеристики, ни на инвестиционный потенциал квартиры и района. Основный фактор для многих — относительно низкая цена, — сказала Степанова. — Платежеспособность части потенциальных покупателей в России существенно снизилась, более того, многие ожидают дальнейшего ее снижения. Поэтому стараются переехать со съемного в свое, пусть и низкокачественное, жилье».

Данный тренд, по мнению Степановой, не должен продлиться более 1-2 месяцев, так как существенного роста цен квадратных метров не ожидается.

«К тому же ситуация на рынке недвижимости и кредита очень быстро меняется», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России сохраняется потенциальный спрос на ипотечные кредиты.