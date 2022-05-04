Джакарта, 4 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В полиции Центральной Явы заявили, что потери из-за пожара 45 кораблей составили почти 130 млрд индонезийских рупий ($9 млн), сообщает CNN Indonesia.

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Есть подозрения, что причиной пожара стали действия одного из членов экипажа на борту корабля. Ведется расследование пожара, вызвавшего возгорание десятков кораблей. Пожары вспыхнули в четырех точках.

В результате пожара один человек получил сильные ожоги. Пострадавшему пришлось пройти лечение в больнице Чилакап.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 45 лодок пострадали в результате пожара, который произошел на пирсе Батере и пирсе Виджаяпура в провинции Центральная Ява.

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