Курск, , 16:07 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

4 мая выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 304 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 112 тыс. 470 пациентов, в том числе 105 — за последние сутки.

Всего скончались 2462 человека. Подтверждено два новых летальных случая.