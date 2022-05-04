Москва, , 16:06 — REGNUM Снижение доли доллара в международных расчётах прямое следствие проводимой США санкционной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Такая политика сильно подрывает авторитет доллара и США, — сказал Алиев. — Блокирование активов стран не проходит бесследно, и это в конечном итоге приводит к подрыву доверия к доллару как международному инструменту платежа, сбережения и так далее. Сомнения в надёжности доллара приводят к тому, что страны переходят в расчётах на другие валюты, и со временем количество таких стран будет больше. Доля доллара в резервах центральных банков находится на минимальных уровнях за 25 лет. Рост конкуренции со стороны других валют привел к тому, что доля доллара упала с 71% до 59%».

Как полагает экономист, эта динамика может продолжиться, так как многие страны диверсифицируют валютную структуру своих резервов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с падением авторитета доллара высказался экономист Вадим Ковригин.

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