Сочи, Краснодарский край, , 16:06 — REGNUM Сроки реализации программы комплексного развития Сочи могут меняться из-за введённых санкций. Об этом сказал 4 мая в ходе поездки в Краснодарский край заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Сочи Sochiadm.ru

«Один из основных вопросов, который мы рассматриваем, — это программа импортозамещения при строительстве очистных сооружений. Мы планировали с одним оборудованием заходить, сейчас понимаем, что нужен другой набор оборудования, это тоже приводит к задержкам по времени и смещению сроков. Поэтому цена и сроки будут меняться», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер правительства России подчеркнул, что основная задача реконструкции сетей — борьба с водопотерями.

«Программа — живой документ, который будет меняться в зависимости от ситуации», — сказал Хуснуллин.

Как уточнил в телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский, программа модернизации очистных сооружений Сочи находится в активной стадии исполнения.

«С учетом изменения рынка, Марат Шакирзянович поручил при проектировании и закупках стандартизировать оборудование на всех объектах. Что позволит сэкономить и упростить процесс его эксплуатации», — прокомментировал мэр города-курорта.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексная программа развития Сочи до 2030 года предполагает модернизацию и строительство более тысячи объектов, более 2,6 тысячи километров сетей.