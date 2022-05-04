Сочи, Краснодарский край, 4 мая 2022, 16:06 — REGNUM Сроки реализации программы комплексного развития Сочи могут меняться из-за введённых санкций. Об этом сказал 4 мая в ходе поездки в Краснодарский край заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Вице-премьер правительства России подчеркнул, что основная задача реконструкции сетей — борьба с водопотерями.
Как уточнил в телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский, программа модернизации очистных сооружений Сочи находится в активной стадии исполнения.
Как сообщало ИА REGNUM, комплексная программа развития Сочи до 2030 года предполагает модернизацию и строительство более тысячи объектов, более 2,6 тысячи километров сетей.