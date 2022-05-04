Саратов, , 16:05 — REGNUM В Саратовской области с 26 апреля по 2 мая зарегистрировали 10 215 случаев ОРВИ, это меньше предыдущей недели на 9,65%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, вирусов гриппа за прошедшую неделю не выявлено. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению не превышает уровня эпидпорога.

ИА REGNUM напоминает, с 19–25 апреля в Саратовской области подтвердили 11,3 тыс. случаев ОРВИ.

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