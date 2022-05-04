Москва, 4 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В мае 2022 года в РФ можно ждать снижения средней стоимости автомобиля, а стало быть, и среднего размера автокредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«В результате санкций, инфляционного давления, падения курса национальной валюты в конце февраля и в начале марта, а также ограничений на поставки автомобилей, автодилеры существенно подняли розничные цены, — сказал Перепелица. — Однако в связи с существенным укреплением курса рубля в конце апреля — начале мая следует ожидать снижения средней стоимости автомобиля и соответственного снижения среднего размера автокредита».

Кроме того, он уточнил, что из-за замедления российской экономики и реальных доходов домохозяйств следует ждать снижения спроса на автокредиты в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, с какими проблемами столкнулся российский автомобильный рынок.