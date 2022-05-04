Рязань, 4 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Останки советского солдата, погибшего в начале Великой Отечественной войне, перезахоронили 4 мая в Михайловском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Gov.spb.ru Захоронение останков бойца Красной Армии

Уроженец Михайловского района старший сержант Иван Пигарев пропал без вести в 1941 году. Останки солдата обнаружили спустя 80 лет активисты поискового отряда «Переправа» в районе Старого Морохово в Смоленской области. Благодаря сохранившемуся медальону удалось установить имя погибшего бойца, рядом также лежали каска и фляжка с нацарапанными буквами И. И. П.

Красноармейца перезахоронили на мемориальном комплексе комплексе «Чёрная Гора» — самом массовом захоронении советских воинов на территории муниципалитета.