Москва, , 16:03 — REGNUM В России сохраняется потенциальный спрос на ипотечные кредиты, так как отдельная квартира или свой дом входили и продолжают входить в список приоритетов большинства жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в марте 2022 года в РФ на 5% (в годовом выражении) выросло количество ипотечных сделок.

Собственное жилье (сс) nattanan23

«В марте 2022 года были реализованы сделки по одобренным еще в январе–феврале кредитам и действовавшим ранее кредитным ставкам, — сказал Цыганов. — Многие покупатели торопились и старались воспользоваться имевшимися возможностями, кто-то опасался роста ставок и цен на недвижимость, кто-то решил при помощи плеча льготной ипотеки попробовать сохранить свои сбережения».

В дальнейшем, как полагает экономист, рост или падение числа ипотечных кредитов будет зависеть от уверенности потенциальных заемщиков в способности обслуживать кредит, ситуации на рынке недвижимости, а главное — от реализации программ льготной ипотеки и объемов субсидирования ставок.

«Ясно, что потенциальный спрос сохраняется, отдельная квартира или свой дом входили и продолжают входить в список приоритетов большинства жителей РФ, — сказал Цыганов. — Сейчас обозначена тенденция на снижение ипотечных тарифов по льготным программам, что способствует росту их популярности. Обсуждаются вопросы субсидирования ставок на вторичное жилье, что имеет как плюсы, так и минусы для рынка недвижимости в целом».

Кроме того, он констатировал, что в РФ будут дорабатываться и программы поддержки индивидуального жилищного строительства, и семейная ипотека, что также поддержит спрос.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, почему в РФ вырос спрос на жилье низкого качества.

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