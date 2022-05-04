Кишинёв, 4 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Молдавии не нужно прекращать переговоры с Приднестровьем по урегулированию конфликта. Об этом 4 мая, выступая в Молдавском университете, заявил посол США в Кишинёве Кент Логсдон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Работа в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «5 + 2» должна продолжаться, несмотря на трудности», — сказал американский дипломат.

Логсдон отметил, что этот формат остаётся важным для региона. По его словам, в Вашингтоне надеются добиться присоединения Приднестровья к Молдавии при условии предоставления особого статуса.

Стоит отметить, что ранее в Молдавии заявили о «паузе» в формате «5 + 2» с участием США, России, Украины, ОБСЕ и Евросоюза. Это объяснили началом вооружённого конфликта на украинской территории.