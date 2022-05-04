Берлин, 4 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Военная помощь Украине со стороны Германии не прекратится и в дальнейшем. Об этом 4 мая на пресс-конференции после заседания правительства Германии заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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При этом он подчеркнул, что принимаемые германским правительством на этот счёт решения будут соразмерными и зависеть от ситуации.

«Германия неизменно в этом участвует и продолжит и впредь это делать, принимая решения, которые будут правильными и соразмерными, учитывая каждый отдельный момент времени», — цитирует ТАСС федерального канцлера.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ приняли решение о передаче киевскому режиму семи самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера. При этом Берлин принял такое решение вопреки совету немецких военных, которые сообщили, что только 40 из 119 указанных гаубиц из запасов бундесвера находятся в боевой готовности.

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Добавим, что граждане ФРГ выступают против поставок Украине тяжёлого вооружения. Петицию с соответствующим призывом, адресованную канцлеру Германии Олафу Шольцу, уже подписали более 200 тыс. жителей страны. Граждане считают, что поставки тяжёлого вооружения Киеву могут привести к обострению конфликта. Ситуация в итоге может развиться таким образом, что ФРГ не сможет оставаться в стороне и, согласно статье 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО, будет вынуждена вмешаться. А это чревато перерастанием событий в новую мировую войну.